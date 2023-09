Verità e giornalismo. Un film su Assange

Un gruppo di cittadini ferraresi, con il sostegno della comunità Emmaus, ha organizzato per stasera alle 20.30 al cinema Apollo la proiezione di ‘Ithaka’, film-documentario di Ben Lawrence sulla vicenda del giornalista australiano Julian Assange fondatore di WikiLeaks. Hanno al momento aderito all’iniziativa il Comune, Assostampa Ferrara, Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, Associazione Stampa Emilia Romagna (Aser) e Osservatorio Libertà di Stampa. Il film, in lingua inglese sottotitolato in italiano, è stato realizzato e prodotto dalla famiglia di Assange. Un film toccante che racconta la storia e i fatti che hanno coinvolto in modo drammatico il giornalista e editore fondatore di WikiLeaks.

Una vicenda che è importante conoscere perchè riguarda sia la vita di una persona e della sua famiglia, sia il nostro diritto ad essere informati dei fatti che accadono nel mondo, da ogni punto di vista e senza omissioni o censure. Julian Assange ha scelto in modo coraggioso di diffondere notizie fondamentali per la comprensione e la valutazione di eventi politici, economici e sociali nel mondo, consentendo ai cittadini di costruirsi una propria opinione. Notizie pubblicate grazie alla rete Wikileaks dalla stampa di tutto il mondo. Per questo tipo di azione è ora rinchiuso da oltre 4 anni - dopo 7 anni trascorsi da rifugiato nell’Ambasciata dell’Ecuador – nel carcere inglese di massima sicurezza Belmarsh (Regno Unito), in attesa di estradizione negli Stati Uniti per una condanna, mai formalmente emessa, di 175 anni di carcere. È questa una punizione ‘esemplare’ che vuole di fatto limitare la libertà di stampa, un messaggio chiaro ai giornalisti: non è permesso rivelare i fatti quando sono scomodi, per il mondo occidentale, Usa e Regno Unito in questo caso specifico.