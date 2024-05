Verso le elezioni. Il Partito Democratico presenta la squadra

C’è l’assessore uscente ai Servizi Sociali, Decentramento e Protezione Civile Davide Zanotti e i consiglieri comunali uscenti Tatiana Bianchini, Francesca Coltra, Enrico Donati, Roberto Saletti: fanno parte dei sedici candidati del Partito democratico che sosterranno la candidatura a sindaco di Andrea Baldini. Nel dettaglio si tratta di Greta Barilani, Tatiana Bianchini, Claudio Bolognesi, Fabio Brina, Agnese Brunelli, Francesca Coltra, Enrico Donati, Daria Fabbri, Ethan Felloni, Emanuele Negrini, Chiara Pirazzini, Riccardo Previati, Roberto Saletti, Eraldo Sanchi, Francesca Ventura e Davide Zanotti. Sono equamente distribuiti tra uomini e donne, con un’età media di 43 anni, che va dai 18 ai 74 anni. "Il PD ha voluto tenere assieme esperienza amministrativa e capacità di innovazione – afferma il segretario comunale del Pd di Argenta, Nadia Cai - al suo interno ci sono persone che hanno già maturato esperienze politiche, consiglieri e assessori che hanno scelto di continuare questo cammino e altre provenienti dalla società civile e dal volontariato, che prendono questo impegno per la prima volta, una miscela equilibrata di novità e competenze già acquisite, di persone che mettono al servizio della collettività la loro esperienza e il loro saper fare". E conclude sottolineando che "sono candidati radicati sul territorio, che hanno come comune denominatore la loro volontà di voler partecipare, impegnandosi: si è scelto di presentare persone con una relazione stretta con le comunità e con i loro bisogni, nella convinzione che solo chi vive e conosce i temi cari ad Argenta e alle sue frazioni sia in grado di interpretarli e trasformarli in proposta".

f.v.