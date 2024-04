Via libera al bilancio, fondi per le scuole

Nella seduta del Consiglio comunale a Copparo, è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2023, primo della consiliatura che non dovesse tenere conto di emergenze ed eventi eccezionali, quali la pandemia e la crisi energetica. Il bilancio ha visto rimanere inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale e le aliquote delle imposte, con i medesimi elevati livelli di servizi per cittadini e imprese. È stata ridotta l’incidenza dell’indebitamento pro capite, utilizzando la leva dell’avanzo libero. Ridotti anche i tempi medi di pagamento dei fornitori.

Nella relazione, presentata dal vicesindaco con delega al Bilancio Simone Grandi, è emersa l’assenza di crediti insoluti, nessun contenzioso ulteriore, né segnalazione di debiti fuori bilancio. Il risultato di amministrazione è positivo e ha dato modo di accantonare risorse per eventi eccezionali e di utilizzare per investimenti una quota parte dell’avanzo pari a oltre 1.420.700 euro. Nel dettaglio sono previsti 287mila euro per interventi sugli edifici scolastici da effettuare nel periodo di chiusura, dei quali 205mila per le scuole materne e 82mila per le primarie; 250mila euro per opere sugli immobili comunali, fra cui la messa in sicurezza dell’archivio storico e del teatro comunale; 112mila euro per lavori sugli impianti sportivi; 250mila euro per interventi di manutentivi sulle strade di accesso agli impianti sportivi; 33mila euro per il completamento degli interventi sui cimiteri; 200mila euro di cofinanziamento per interventi urgenti sulle sponde dei canali consortili. Inoltre 100mila euro confluiranno in interventi sul verde pubblico e 178.700 euro nel ripristino del soffitto e del balcone della sala consiliare.

L’assise ha inoltre approvato i provvedimenti ai fini della revisione dei rapporti relativi alla concessione della gestione degli impianti sportivi comunali piscina coperta-scoperta, tennis e impianti integrativi e complementari annessi all’impianto sportivo comunale.

Valerio Franzoni