"Via Pontegradella sarà ripristinata". E’ caccia alle imprese

A maggio, con l’alluvione, il terreno aveva ceduto, era franato. L’acqua a lambire le case. Era già in condizioni precarie, il maltempo è stata l’ultima goccia. Frane, il cemento che cede, il guardrail un serpente d’acciaio contorto. Una corsa contro il tempo con una serie di interventi tampone. Via Pontegradella, una striscia che scorre sulla sommità del canale Naviglio. Tra gli interventi per 14 milioni stanziati dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’alluvione di maggio, uno dei più consistenti del piano del consorzio di bonifica pianura di Ferrara. Nel piatto ci sono 875mila euro. "In aprile verrà ripristinata la viabilità", annuncia il presidente del consorzio Stefano Calderoni

Quando sono arrivati i soldi del governo?

"Verso la fine di ottobre, grazie all’ordinanza di Figliuolo"

Una bella cifretta

"Si tratta di 850mila euro, è uno degli interventi più consistenti su tutta la mappa dei cantieri della nostra provincia, che non sono certo pochi"

Un territorio un po’ fragilino

"I canali, le infrastrutture idrauliche, le opere del consorzio sono come le persone, hanno bisogno di una manutenzione costante, attenta, di cure. Sono queste opere, non dobbiamo mai dimenticarlo, una tulela del territorio, un baluardo della sicurezza di una intera provincia"

Adesso i soldi ci sono

"Il governo ha stanziato e sta stanziando molti fondi. Sia con il Pnrr sia per interventi legati all’emergenza maltempo. Ma dobbiamo tenere presente una cosa"

Quale?

"Per ripristinare tutti i canali, per mettere in sicurezza tutte le opere del consorzio abbiamo stimato che sarebbe necessario un investimento di 3miliardi di euro. Questo va detto, dobbiamo far sapere in che scenario lavoriamo"

Una cifra colossale, comunque come diceva i soldi stanno arrivando

"Sì e proprio grazie a questi fondi abbiamo programmato un ampio ventaglio di cantieri spinti da una missione, da un obiettivo. Con questi soldi possiamo finalmente fare interventi strutturali, non più opere tampone"

Basta mettere ’pezze’

"Esatto, stiamo parlando di cantieri che daranno una risposta ad un territorio. Perché non vogliamo che si ripetano certe situazioni, che succeda ancora. Perché, sarà anche vero che non abbiamo vissuto il dramma della Romagna, ma anche qui il maltempo, la pioggia continua hanno picchiato"

A Ferrara, secondo il vostro cronoprogramma, verranno fatti interventi su 20 chilometri di canali e strade; a Bondeno su 4 chilometri. Poi ci sono Copparo, Cento, Vigarano, Mesola, Terre del Reno, Poggio Renatico, Argenta, Portomaggiore e Molinella. Dove trovate le imprese, come fare con tutti questi appalti?

"Stiamo procedendo in maniere graduale, cantiere dopo cantiere. Perché anche questo è un problema. Il numero di imprese è più o meno lo stesso, i cantieri si sono invece moltiplicati in maniera esponenziale"

Sta dicendo che non si trovano le imprese?

"Sto dicendo che procedendo gradualmente riusciamo ad evitare che questo succeda"

Cantieri e disagi

"Vorrei rivolgermi ai cittadini, stiamo procedendo con interventi definitivi, si tratta di lavori cruciali per un territorio. Un grande passo avanti".