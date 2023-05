Via Ripagrande, divieto causa lavori

Per consentire l’esecuzione di interventi di riqualificazione dei marciapiedi di via Ripagrande a dalle 8 di oggi alle 17 di domani sarà in vigore il divieto di transito (eccetto residenti e attività) da via Boccacanale di Santo Stefano a piazzetta Lucchesi. Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori, i veicoli dei residenti, quelli che devono effettuare altre operazioni o interventi, per il tempo strettamente necessario, e quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.