Viaggio a Londra per il libro del bondenese Campini

Un bondenese a Londra. Il libro di Oriano Campini "Parole mai viste" parteciperà, dal 12 al 14 marzo, a ‘The London Book Fair’. E’ la comunità leader a livello mondiale, un forum per librai, editori, bibliotecari e servizi di produzione di libri in tutto il mondo. Tre giorni che offrono accesso a libri provenienti da tutto il mondo, contatti e allo scambio di conoscenze tra editori. "E’ il primo appuntamento – conferma Campini – il prossimo sarà il mese successivo a Parigi. Sono due appuntamenti importanti, in cui gli editori si incontrano e propongono quello che potrebbe essere tradotto e presentato sul mercato estero. Mi lusinga che il mio editore Albatros, nella collana ‘Il Filo’, abbia deciso di propormi". Come si sente? "Sto vivendo un piccolo sogno – risponde Campini –. Ho pubblicato il mio primo e unico libro e sto facendo questa esperienza di incontri che vanno da Bologna, dove alla libreria Zanichelli ho presentato il libro, a Bolzano dove sono in previsione tre presentazioni". Originario di Scortichino, dove ancora oggi trascorre lunga parte dei mesi dell’anno, Campini da sei anni ha la residenza a Cavalese, intrecciando rapporti letterari a Bolzano, con un’associazione di scrittori. Campini, 69 anni, ha fatto l’operaio, poi il dirigente sindacale, poi ancora il direttore risorse umane in una importante azienda cooperativa. "Si fa quello che non si è fatto negli anni precedenti – risponde – che era sulla punta della penna ma non trovava il tempo di uscire". Come descrive il suo libro? "E’ una storia piena di sentimenti, vera, di coraggio e di persone in carne ossa e sangue. Non vorrei che fosse assimilato tra i libri che parlano della guerra. In realtà si parla delle persone dentro una vita di guerra, che cercano di viverla con coraggio e con la capacità di affrontare le situazioni".

Claudia Fortini