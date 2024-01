Vigili del fuoco, Baravelli è la nuova guida

"Grazie veramente di cuore per essere venuti qui". Poche parole e si commuove Michele Marchetti, capodistaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno nel momento del saluto agli amici, alle autorità, ai colleghi. E’ iniziato così sabato pomeriggio un evento forte di ricordi che hanno attraversato vent’anni di vita della città e di Marchetti, voluto prima di appendere al chiodo, da ieri, la divisa che ha amato al di sopra della sua vita. Una dedizione totale, tanto da essere nominato, nel 2013, Cavaliere della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano, per aver guidato il distaccamento per vent’anni e per "lo straordinario impegno profuso in occasione del sisma 2012 – si legge nella motivazione – nonostante le difficili condizioni di salute che non lo hanno fermato nel portare avanti la sua attività di volontariato a servizio delle persone in pericolo, disattendendo addirittura a ordini superiori".

Da ieri alla guida del distaccamento c’è Claudio Baravelli. Va in pensione in un anno da record con oltre 600 interventi effettuati nell’anno non solo a Bondeno ma anche in aiuto dell’Alto ferrarese. Un numero enorme per un distaccamento volontario che è fatto di gente che lavora, Sono una quarantina i volontari. Marchetti ha ripercorso la storia del distaccamento nato con lui, ricordando quando andava nella vicina Finale Emilia a capire come funzionava un distaccamento con in tasca il sogno di realizzarlo a Bondeno. Poi i corsi di formazione, i contatti costanti con il comando provinciale, all’ora sindaco Davide Verri che insieme a quel gruppo di ‘pionieri’ ha creduto in loro, tanto da iniziare, il 5 ottobre del 2021, il primo corso. Poi la sede. "Ringrazio tutti i sindaci che si sono susseguiti in questi anni – ha sottolineato – che sono sempre stati vicini, le donazioni degli imprenditori, dei cittadini di Bondeno che con il 5 per mille hanno fatto dell’Associazione vigili del fuoco volontari odv il primo primo distaccamento in Italia per la raccolta". Un contatto costante con il Comando provinciale perché, come ha spiegato Marchetti "Il personale permanente è fondamentale. Ci ha formato, ci ha accolto" e al gruppo sommozzatori. Strette di mano, discorsi, scambi di ricordi con l’ex comandante della stazione dei Carabinieri Abramo Longo e con l’attuale Maresciallo Antonio Ombra. Ai suoi ragazzi schierati poi, da Michele Marchetti una raccomandazione: "Andate sempre avanti – ha incalzato –. Avanti a testa bassa".

Claudia Fortini