Violenza contro le donne, corso di autodifesa

VIGARANO MAINARDA

Un corso completamente gratuito di difesa personale rivolto alle donne, proposto dal consigliere comunale Umberto Gardenghi e sostenuto dal Comune. Inizierà il 2 marzo e proseguirà per ben dodici lezioni fino al 25 maggio. Se ne parlerà domani alle 18, nella sala consiliare del Comune di Vigarano Mainarda, in occasione dell’insediamento ufficiale del ‘Tavolo permanente per il contrasto alla violenza sulle donne’, il primo nella Provincia di Ferrara organizzato da un’amministrazione comunale. Tre mesi di full immersion nelle tecniche di difesa con l’obbiettivo di dare alle donne uno strumento in più per avere il coraggio e la forza di reagire. Il corso sarà tenuto da Luca Depunzio, mental coach, istruttore di Krav Maga e difesa personale. Si terrà il sabato mattina, dalle 100 alle 11.30, nella palestra comunale di Vigarano Pieve in via XXV aprile. "Lo scorso anno avevamo fatto un incontro molto partecipato sul tema delle tecniche di difesa – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Francesca Lambertini -. Mi aveva colpito il risvolto psicologico che riveste il fatto di imparare delle tecniche di difesa soprattutto per riuscire ad avere la prontezza di reagire e cercare di svincolarsi. Aiuta a mantenere i nervi saldi e a trovare il coraggio di reagire". Le adesioni saranno raccolte in occasione dell’incontro di lunedì, ma per informazioni e iscrizioni si può telefonare anche al 3284943953. "Un altro passo avanti per il nostro territorio – sottolinea il sindaco Davide Bergamini -. Un percorso per apprendere tecniche di difesa personale che l’Amministrazione ha voluto offrire alle donne di Vigarano".

cl.f.