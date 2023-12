Visite alla Pinacoteca

Anche ieri la Pinacoteca Civica di Cento ha visto arrivare tante persone ad ammirare l’arte di Guercino e dei tanti artisti custoditi in questo scrigno riaperto dopo 11 anni dal sisma. Pinacoteca che sarà possibile visitare anche in queste feste. Oggi, infatti, sarà aperta dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17:30. Il primo gennaio e il 2 sarà chiusa ma poi riaprirà, compreso il 6 gennaio, restando gratuita fino al 7 gennaio. Successivamente, sarà aperta da mercoledì a domenica, pagando il biglietto intero di 8 euro, per gli over 65 sarà di 4 euro, per i ragazzi dai 19 ai 26 anni sarà di 2 euro e per i gruppi da 8 a 25 persone si pagherà 4 euro mentre sarà gratis per i minori di 18 anni, e il sabato per i residenti nel comune di Cento. L’ingresso sarà gratuito anche per i visitatori con invalidità e il loro accompagnatore, docenti e studenti dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico o perfezionamento Post Lauream e dottorati di ricerca di diverse facoltà compresa le Accademie di Belle Arti, i docenti accompagnatori di gruppi scolastici, guide turistiche, giornalisti con tesserino, membri International Council of Museums. Dal 10 gennaio, per un mese almeno, sarà esposta anche la preziosa Meteorite Renazzo, fino al 17 marzo la mostra ‘Ritratto in due tempi di Nicola Samorì.