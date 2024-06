Vm, chiesto un incontro al governo

Stellantis (soprattutto per quanto riguarda Maserati e Vm) torna al centro dell’agenda politica. La Regione ieri ha comunicato di aver chiesto al Governo un incontro urgente per gli stabilimenti di Cento e Modena in quanto, in Emilia-Romagna, sono queste due le realtà produttive dell’automotive ex Fiat ed ex Fca coinvolte nella crisi del gruppo.

"Un incontro urgente del Tavolo regionale Stellantis per affrontare la crisi degli stabilimenti emiliano-romagnoli Maserati di Modena e di Vm di Cento – scrive la Regione in una nota diramata nel pomeriggio –. La richiesta di attivare un tavolo regionale a Roma sul Gruppo Stellantis è stata inviata oggi (ieri per chi legge, ndr) dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e lavoro al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso (foto)".

La Regione fa dunque sapere che la richiesta per gli stabilimenti emiliano-romagnoli si inserisce nell’iniziativa in corso al ministero delle Imprese e del made in Italy per l’analisi e le prospettive degli stabilimenti Stellantis in Italia. Al tavolo ministeriale sono coinvolti il ministro, gli uffici tecnici del minstero stesso, i rappresentanti del Gruppo Stellantis, delle Regioni interessate, dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e delle organizzazioni sindacali.

La richiesta del tavolo regionale arriva anche dopo quella avanzata dagli stessi sindacati mesi fa, che da tempo chiedono chiarezza sul futuro dell’attività di Vm a Cento.