Vm e incertezze. Chiesto un tavolo

Da parte delle organizzazioni sindacali è stata richiesta alla Regione la convocazione di un tavolo per un aggiornamento della situazione sulla Vm Motori di Cento, azienda che fa parte del gruppo Stellantis. Una realtà storica che, nel corso degli anni, ha visto ridursi sensibilmente il numero di occupati, passati da 1.500 ai circa 300 odierni. Da tempo si sta facendo ricorso alla cassa integrazione, in attesa di conoscere quale sarà il destino del sito produttivo, ancora avvolto da un alone di incertezza. Si era parlato di una cessione ad una nuova proprietà, ma ad oggi non è ancora emerso nulla di concreto. La speranza è che giungano presto novità riguardo alle prospettive di un pezzo di storia industriale centese, che negli ultimi anni ha subito un pesante ridimensionamento, ma sta cercando di resistere.