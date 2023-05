Volantini distribuiti a messa contro le truffe "Attenzione alla tecnica dell’abbraccio"

In occasione della messa domenicale i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno distribuito alla comunità volantini con i consigli per prevenire tutti i reati da ricondursi nel novero delle truffe agli anziani. In particolare, in Concattedrale, il maggiore Luca Treccani, e il luogotente Piergiorgio Folli hanno fornito ai fedeli presenti consigli utili per prevenire le cosiddette truffe del finto carabiniere o avvocato e quelle della tecnica dell’abbraccio. Il tutto ha ricevuto il ringraziamento del

parroco Don Guido Catozzi e del celebrante, Don Giuliano Scotton. Analoga iniziativa è stata svolta dal maresciallo capo Fabio Bruno alla chiesa parrocchiale di Gorino.