Volontari del verde pubblico, approvato il nuovo regolamento

Approvato dalla maggioranza del consiglio comunale di Lagosanto il "regolamento dei volontari del verde pubblico", un percorso che vuole far crescere il prendersi cura dell’ambiente, a puro titolo volontaristico per il bene della comunità laghese. Primi firmatari il sindaco Cristian Bertarelli ed il vice Giacomo Esposito (nella foto), ma anche diversi cittadini e chi vorrà partecipare potrà farlo col modulo ritirabile presso gli uffici comunali. "Lagosanto è un paese splendidamente verde, ma tanto verde, richiede altrettanta manutenzione, assente da più di 15 anni, in molte aree pubbliche, soprattutto i parchi – dicono sindaco e vice –, per questo la creazione del gruppo che, gestito direttamente dall’amministrazione assieme agli uffici comunali, vuole prendersi cura del verde, poichè un ambiente pulito invita ad essere più rispettosi dei parchi e viverli". Un regolamento redatto nel modo più ampio, condiviso anche da Cia, Confagricoltura e Coldiretti, che coinvolge nelle disponibilità non solo i volontari, ma apre alla collaborazione delle aziende agricole e operatori dei settori florovivaistici e giardinieri, nel tenere pulite le aree verde di Lagosanto. Questo in continuità con l’avviso "Adotta una aiuola", al quale numerose aziende partecipano nel prendersi cura di alcune aree del paese mentre l’amministrazione ha acquistato un trattore taglia erba "e adesso – proseguono – con questo nuovo gruppo di volontariato, avremo un paese curato". Ci sarà anche la collaborazione con gli agricoltori, "perché portano in dote quelle attrezzature che nessun comune possiede e forniscono la possibilità di ampliare l’importante attività ad aree sempre più vaste".

c.c.