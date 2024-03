zan al libraccio

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste, Alessandro Zan presenta il libro ‘E noi splendiamo, invece. L’Italia che resiste e che esiste’ (Sperling & Kupfer). Dialoga con l’autore Alessandra Moretti. "Ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece." È da queste parole di Pier Paolo Pasolini che prende le mosse Alessandro Zan per mettere nero su bianco tutto ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. Da quel giorno molto è cambiato, e non in meglio. Tuttavia, questo non è un libro d’odio, di recriminazione o disillusione ma, al contrario, un libro di speranza.