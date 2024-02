Nuove vetrine a Ferrara: in aprile Napoli apre i battenti. Con la pizza

Ferrara, 17 febbraio 2024 – Si chiama Alessandro Martone, ha 30 anni, e nella sua parlata già si sentono i profumi ed i sapori di una terra e di una città, Napoli. Sarà lui, con una carica d’entusiasmo, a tenere le redini a Ferrara dell’Antica pizzeria Da Michele, locale in pieno centro che aprirà i battenti ad aprile. In questi giorni stanno lavorando per sistemare lo spazio, lavori in corso. E’ lui è lì con i muratori, per controllare che tutto proceda bene. Il rosso pomodoro si farà largo negli spazi dove si trovava Este Sport, accanto a Benetton

Come sta andando?

"Stiamo rispettando i tempi che ci siamo prefissi, ad inizio aprile sforneremo le prime pizze"

La nuova pizzeria sorgerà in corso Martiri della Libertà, sotto i portici. Lo sa che in questi cento metri alcuni commercianti si lamentano per il giro d’affari. Dicono che non va tanto bene

"Noi porteremo nuova vita, daremo una bella spinta con la nostra voglia di lavorare, con il desiderio di integrarci in pieno con la città di Ferrara e di dare un nostro contributo"

Le piace Ferrara?

"Molto, io stesso vivo a Ferrara. E’ una città molto bella, con i suoi monumenti, con questo dialetto così particolare"

Magari è più bella Napoli

"No, questo non possiamo dirlo. Sono città molto diverse, con diverse identità"

Il locale fa parte della famiglia di ‘Antica pizzeria Da Michele in the world’ nata nel 1870. Alessandro Condurro e Francesco Del Luca, gli amministratori. Il marchio, un impero della margherita, 48 le sedi nel mondo. E dopo Napoli, Dubai, New York, Tokyo, Los Angeles, Londra e Berlino adesso Ferrara. E’ così buona la vostra pizza?

"E’ la pizza napoletana, la migliore al mondo. I nostri ingredienti sono genuini, vengono dal sud. Mozzarella, pomodoro, basilico. Il profumo del sud, della semplicità che fa grande la nostra pizza. Niente pizza gourmet, niente piatti sofisticati, non fa per noi. Tra i nostri tavoli come natura crea, Ci sarà quella che viene chiamata pizza a ruota di carro. Esce dal piatto"

Avrete fatto ricerche di mercato, studi. Cosa vi aspettate?

"Un grande successo, la pizza andrà a ruba. Questa è un’ottima piazza per il commercio, ci crediamo molto. Che dire, buon appetito".