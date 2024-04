100 anni di Amici dell’arte ‘Invasione’ di note in città

Cento anni fa nasceva a Forlì l’Associazione Amici dell’Arte che è stata, per questo lungo periodo, il fulcro della cultura forlivese . Oggi in questa Associazione sono confluite ForliMusica e l’Orchestra Maderna che, da maggio, si uniranno nel nome unico ‘FO’ ad indicare la sede di ForlìMusica Orchestra e catalogare così anche la città. Già dal prossimo agosto ‘FO’ partirà per un tour di 20 concerti in Cina insieme al suo direttore Danilo Rossi. Per festeggiare i cento anni degli Amici dell’Arte è stato pensato un ricco programma, dal 24 al 26 maggio, quando Forlì sarà invasa dalla musica a tutte le ore. Non mancheranno la presentazione del libro di Carlo Fontana, una mostra allestita nella sala mostre di San Mercuriale con l’esposizione di materiali (giornali, oggetti, foto) dell’associazione. Saranno poi presenti noti relatori come Guido Barbieri, Alberto Mattioli e Oreste Bossini che racconteranno i programmi musicali. Il 24 maggio, ore 17, nel Chiostro di Casa Romagna, in piazza Saffi, si terrà un concerto di Solisti a fiato, poi, alle 21, all’ex cinema Mazzini, avrà luogo il concerto della ForliMusica Orchestra diretta dal maestro Diego Fasolis a cui verrà assegnato il premio ForliMusica. Ci sarà anche la partecipazione di Arnoldo Mondadori Mosca coi violini realizzati con vecchi barconi di mare. Sabato 25 maggio, ore 11,30 nel refettorio di San Mercuriale si terrà la presentazione del libro di Carlo Fontana con Danilo Rossi violinista e Nazzareno Carusi pianista. Alle 15, alla Casa Romagna, concerto d’archi di ForliMusica Orchestra. Seguirà, alle 17, nel salone comunale, il concerto del Quartetto Rijlke; alle 19 nella scala di Casa Romagna si esibirà il quartetto d’archi di ForliMusica Orchestra, poi alle 21 alla Fabbrica delle Candele suonerà il pianista Alessandro Deljavan. Domenica 26 maggio alle ore 12 nella piazzetta della Misura si esibiranno le bande di Carpinello e del Bidente dirette dall’attore Gene Gnocchi. Alle 16 alla Fabbrica delle Candele si terrà Children’s corner: l’angolo di Gianni Rodari. A chiudere la manifestazione, alle 21 al teatro Fabbri, saranno protagonisti: Michel Faber, Francesca Manfredi e Raphael Gualazzi in collaborazione con La Milanesiana e la musica di Stefano Nanni e Danilo Rossi. Sarà attiva una convenzione con tre ristoranti del centro di Forlì con un menù a costo fisso per gli spettatori dei concerti. È previsto anche un concorso sulle vetrine più belle a tema musicale.

Rosanna Ricci