25 Aprile Cortei, musica e omaggi ai caduti

Forlì è pronta a celebrare il 79° anniversario della Liberazione con un ricco programma di eventi. Si comincerà alle 20 di stasera, quando l’Istituto Storico della Resistenza aprirà le sue porte per una visita guidata, un concerto e un brindisi. Domani appuntamento in piazza Saffi alle 9.30, per la cerimonia alla presenza delle istituzioni. Seguirà la premiazione dei vincitori del concorso rivolto alle scuole. Alle 14.30 il Partito Comunista Italiano organizzerà una cerimonia in onore dei partigiani dell’8ª Brigata Garibaldi presso il parco a loro dedicato. Gli eventi proseguiranno al parco urbano, dove alle 15 si svolgerà la festa popolare della Liberazione, in collaborazione con Anpi, Fiap, Gruppo Alpini e associazioni di volontariato. A seguire il concerto della banda ’Città di Forlì’.

Nei paesi del comprensorio forlivese la giornata di domani si prospetta all’insegna del ricordo e dell’omaggio.

A Meldola ritrovo alle 10 per la cerimonia dedicata ai caduti della Resistenza presso il monumento nel Loggiato Comunale. Alle 11 nella chiesa di San Nicolò si svolgerà una messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre.

A Cusercoli si partirà alle 9.30 in largo Matteotti con l’intervento del sindaco di Civitella Claudio Milandri e la deposizione di corone ai monumenti.

Il sindaco Milandri interverrà anche a Civitella alle 10.30. Previsti deposizione di corone ai cippi e corteo fino al sacrario.

Da Galeata alle 10.30 una delegazione si dirigerà a Villa Raggi di Predappio, per deporre una corona sulla lapide di Giuseppe Castellucci. Alle 14.30 la sindaca Francesca Pondini e un rappresentante dell’Anpi terranno un discorso di fronte al municipio. Seguirà la deposizione di corone alle lapidi di Salvo D’Acquisto e Aldo Palareti e al sacrario dei partigiani al cimitero comunale

A Santa Sofia ci si riunirà in piazza Corzani alle 10.30 per i saluti degli amministratori e dell’Anpi. Da lì partirà un corteo per deporre corone presso i monumenti e il sacrario dei partigiani. A seguire pranzo nella Sala Milleluci, dove nel pomeriggio si esibiranno la Milleluciband e i Soundiders.

A Modigliana il primo appuntamento sarà la messa delle 10.30 nella concattedrale di Santo Stefano. Alle 11 partirà da piazza Cesare Battisti un corteo diretto al parco Doni, dove verrà deposta una corona al monumento della Libertà. Interverranno il sindaco Jader Dardi e il presidente dell’Anpi locale. Nella Valle del Montone l’Anpi ha organizzato la manifestazione ’Deponi un fiore rosso’, che avrà luogo sotto le targhe e i monumenti dedicati a partigiani e antifascisti.A Dovadola si comincerà alle 10 in piazza della Vittoria, davanti al monumento dei caduti, mentre a Castrocaro la partenza è fissata alle 10.30 sotto la loggia di piazza Garibaldi, ubicazione della lapide in memoria di Silvio Corbari, Adriano Casadei, Iris Versari e Arturo Spazzoli. Ci si sposterà poi al cimitero comunale, nei pressi della lapide dedicata a Rolando e Verardo Verità, Raniero Paolucci de Calboli, Antonio Benzoni, Antonio Buranti, Livio Ciccarelli e Fiorenzo Grassi. Alle 11 a Portico appuntamento davanti al teatro Iris Versari, dedicato alla partigiana della Banda Corbari, nata a San Benedetto in Alpe nel 1922, medaglia d’oro al valor militare.

A Predappio il raduno è fissato per le 8.30 alla scuola elementare di Fiumana, da cui si partirà per deporre coccarde tricolore ai cippi commemorativi. Una verrà deposta alle 10.30 a Villa Raggi, un’altra sarà deposta dal sindaco Roberto Canali al cippo posto nel parco comunale, dopo la messa delle 11 nella chiesa di Sant’Antonio. A Premilcuore il ritrovo è previsto per le 10 presso l’area feste Sandro Pertini. La sindaca Ursula Valmori prununcerà un discorso commemorativo, a cui seguirà l’inaugurazione della ’panchina per non dimenticare’ realizzata all’interno di un progetto della Croce Rossa. Si proseguirà con la deposizione di corone presso le lapidi poste nella facciata del municipio, che ricordano i caduti militari e civili delle due guerre mondiali.

A Forlimpopoli le celebrazioni iniziano stasera alle 21, con lo spettacolo ’Donne che fanno strada’ al Teatro Verdi, incentrato su illustri donne forlivesi a cui sono state intitolate delle strade. Domani alle 8.30 partirà da piazza Garibaldi un corteo verso la basilica di san Rufillo, dove sarà celebrata la messa. A seguire verrà deposta una corona d’alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in piazza Fratti. A Sant’Andrea saranno poi deposte corone presso monumenti e cippi. Alle 12.30 si svolgerà in piazza Fratti il ’pranzo della Liberazione’, seguito alle 15 da esibizioni dei gruppi musicali ’I Santini’ e ’Ponente’.

Bertinoro celebrerà il 25 aprile con una cerimonia alle 10 presso il Terrazzo della Resistenza, durante la quale sarà deposta una corona in memoria di tutti i caduti per la libertà. Interverrano l’Amministrazione Comunale, Mirella Menghetti dell’Anpi e due ragazze che hanno preso parte al progetto ’Promemoria_Auschwitz’.