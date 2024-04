A Casa Artusi col prof Talamelli la cucina si fonde con la scienza

La scienza entra in cucina. Non stiamo parlando del manuale artusiano ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, ma di fluidodinamica. Questa sera a Casa Artusi alle 20.30 sarà ospite infatti Alessandro Talamelli, professore di aerodinamica all’Università di Bologna. La cucina diventerà un vero e proprio laboratorio dove sperimentare ‘fenomeni’ che sono alla base di molti eventi naturali e di prodotti tecnologici di uso comune.

Si indagherà come si ottiene un ottimo caffè, il principio di funzionamento di un frullatore e le ‘geometrie’ presenti in una frittura, le analogie tra gli arabeschi che si ottengono mescolando il caffè e i tifoni tropicali. Verranno mostrate le relazioni tra un miscelatore e la lotta per la sopravvivenza tra uno squalo e un delfino. L’evento a ingresso libero previa iscrizione tramite il sito casartusi.it.

Laureato in ingegneria aeronautica all’Università di Pisa, Talamelli nel 1994 consegue il dottorato di ricerca in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Ordinario di aerodinamica all’Università di Bologna, fino al 2019 è stato direttore del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale Aerospaziale. coordinatore del progetto Ciclope (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments) a Predappio, dove ha promosso la realizzazione della struttura per lo studio della turbolenza e per cui nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza onoraria.

Matteo Bondi