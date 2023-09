’A casa di Luca’ tra arte, moda e musica

Domani dalle 16.30, ’A casa di Luca’ in via Forreta 2, frazione Quattro, a Forlì, ospiterà un evento che avrà inizio con Barbara Schiavulli, scrittrice, corrispondente di guerra, e direttrice di Radio Bulletts, che presenterà il suo nuovo libro ’Burqua Queen’. La musicista Marta Celli accompagnerà l’evento con la sua arpa celtica. Sei pittori (Alfonso e Nicola Vaccari, Luigi Fontana, Paolo Graziani, Millo, Elisabetta Timofeeva e Sofia Gioia) racconteranno attraverso le loro opere esposte nella grande platea verde le emozioni che sono alla radice del loro percorso artistico. La moda si presenta con lo stilista di fama internazionale Franco Francesca. La musica sarà presente con il gruppo Ordinary Mondays. Presentatrice della serata sarà Elisa Ceretti, Miss Mamma Italiana Gold 2020. Sarà possibile cenare con un buffet, fornito da Il Foro, Caffè e Cucina. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà donato in beneficenza alla Casa della Carità di Bertinoro. Info: 339.5614418.