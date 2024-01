A ‘Formì’ oggi è il giorno di Whiskey il ragnetto e delle Coccole sonore

Una Befana con Whiskey il ragnetto e le Coccole sonore: è rivolta ai più piccini l’iniziativa che conclude il calendario delle feste di Formì. L’appuntamento è a partire dalle 16, per l’incontro e le foto con i personaggi resi popolari dalla serie televisiva e dal web. Fino a esaurimento scorte, tutte le famiglie potranno ritirare uno zainetto di Whiskey il ragnetto in omaggio (prenotazioni e informazioni sul sito http://tinyurl.com/Forli-evento). L’incontro si terrà sotto i portici nei pressi del villaggio di Babbo Natale. Sempre oggi si conclude la possibilità di partecipare al concorso a premi che mette in palio un viaggio a Disneyland Paris per una famiglia; le modalità dettagliate sono disponibili presso tutti i punti vendita e sul sito di Formì.