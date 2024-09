A Ipercorpo un grande murale, performance voodoo e live sonoro

Prosegue questa sera negli spazi dell’ex deposito Atr (via Ugo Bassi 16), dalle ore 19, la ventesima edizione di ‘Ipercorpo’, rassegna gratuita che promuove spettacoli che spaziano dalla danza alla musica, al teatro, tutto coniugato al contemporaneo. L’appuntamento di oggi si aprirà con l’esposizione e performance di Lucio Pozzi, che dipingerà un grande murale sulle pareti dell’ExAtr. Spazio anche a opere come l’Amacario di Francesco Careri, installazione dove potersi cullare in soffici nastri di tessuto, e ‘Ecstasy’ di Flavio Favelli, e sarà possibile accedere al centro visite ‘In Loco’, il museo diffuso dell’abbandono, a cura di Spazi Indecisi.

Alle 20 sarà il turno dell’installazione sonora ‘Risonanza Nostalgica’ di Davide Fabbri ed Elisa Gandini, che rifletterà sulla dematerializzazione del suono nel tempo. Sempre allo stesso orario saranno visibili il video ‘La danza in 1 minuto’ di Coorpi e il cortometraggio ‘Timecode’ di Juanjo Giménez Peña, vincitore della Palma d’oro a Cannes. Alle 21 si accenderanno le luci per ‘Voodoo’ di Masque Teatro. La performance (nella foto) è curata dal regista Lorenzo Bazzocchi con l’attrice Eleonora Sedioli.

Infine, dalle 22.30 fino a mezzanotte live acustico con Andrea Faccioli, Diego Sapignoli, Marco Frattini, Moder, Roberto Villa, Vanni Crociani. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. Durante la serata sarà possibile usufruire di un punto bar e ristoro a cura di Aspasso, Al Volo e Diagonal Loft Club.