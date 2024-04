A Morrone l’Italian. Political Award all’Università Luiss di Roma

"Sono molto orgoglioso per il premio ricevuto ieri sera durante una cerimonia all’Università Luiss Guido Carli, motivato dall’impegno speso in tema di sostenibilità e diritto al futuro": sono le parole dell deputato della Lega Jacopo Morrone, presidente della ‘Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari’ e artefice insieme all’onorevole Chiara Braga (Pd), anch’essa premiata, della legge 53/2023 che l’ha istituita. Il premio consegnato a Morrone rientra nell’ambito della prima edizione di Italian Political Awards (Ipa) ed è stato ideato e promosso dall’associazione Italian Politics, in collaborazione con la Luiss School of Government e la Ferpi, con l’obiettivo di "valorizzare le politiche pubbliche attraverso l’identificazione dei membri del Parlamento italiano che si sono distinti, per il loro contributo contenutistico e l’elaborazione di nuove attività di policy making orientate a risolvere i problemi del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini".