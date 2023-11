A partire da oggi via alla vendita degli abbonamenti teatrali Inizia oggi la campagna abbonamenti per la stagione teatrale e musicale 2023-24 del Teatro Mentore di Santa Sofia. Abbonamenti non nominativi a 100 euro acquistabili presso la biglietteria del teatro o sul sito vivaticket. Prenotazioni telefoniche o via e-mail a partire dal 1 dicembre.