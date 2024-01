A Predappio due giorni di sagra. A Rocca i Moka Club in concerto. Premilcuore, cante della tradizione

A Predappio la ‘Sagra della Befana’ dura due giorni. Giunta alla 41ª edizione, resta immutata nel tempo. Oggi befane e befanotti canteranno la Pasquella divisi in due gruppi: alle 14.30 saranno a San Camillo e a Predappio Alta (piazza Cavour), alle 15 a Fiumana (piazza Pertini), a Santa Marina e Predappio Alta (casa di riposo ‘Piccinini’), alle 15.30 ai ‘Girasoli’ di Predappio, alle 16.30 in piazza Sant’Antonio nel centro del paese e a San Cassiano, alle 17.15 a San Savino (ex scuole) e a Tontola (via Daolio), per concludere alle 18 davanti alla chiesa di Santa Lucia.

La Sagra della Befana si concluderà domani in piazza Garibaldi, dalle 14.30, con un susseguirsi di canti e stornelli che i vari gruppi di befanotti del circondario doneranno ai presenti, ai quali saranno offerti vin brulé e dolci. Sei i gruppi sul palco: San Martino in Strada, Fiumana, Predappio, Premilcuore, Befana del Rabbi e Castrocaro. La mattina alle 11 è in programma anche la cantata della Pasquella davanti alla chiesa di Fiumana.

Sempre nella valle del Rabbi, il ritrovo dei pasqualotti di Premilcuore è fissato oggi alle 16, presso l’ospedale. Poi si divideranno in due gruppi A e B, "per raggiungere più luoghi e frazioni possibili di tutto il vasto territorio", come sottolinea il presidente della Pro loco, Adamo Biondi. Il gruppo A proseguirà per San Martino (16.45), museo (17.30) e Piane (18.15), Floriana (19), Granaio (19.45), Fiumicello (20.30), Ridolla (21.30), Moltalto (22.30). Il gruppo B proseguirà, con gli stessi orari dell’altro, per La Nave (Museo e Piane insieme), Caffè della piazza, Ripa di Sotto, Sasso, Osteria San Zeno e casa di Caccia. A mezzanotte i due gruppi di befana e befanotti si ritroveranno alle Balducce per la Benfinita. In attesa della conclusione, alle Balducce si svolgerà la Festa della Befana, con inizio alle 19 con ‘Food & Drink’, seguita alle 21 da The Pushovers, per concludere alle 24 col dj set Cucchiaio.

Al ‘fog ‘d Nadel’ allestito in piazza del Buonincontro a Castrocaro dal gruppo Alpini domani truccabimbi alle 15.30, alle 16 merenda con pane e nutella, panettone, succhi, tè caldo e vin brulé. Seguiranno laboratori creativi e giochi di una volta (prenotazione consigliata: sarvatga@gmail.com). A seguire spazio ai pasqualotti della Valmontone e alla cena con maialino allo spiedo. La befana arriverà domani in piazza d’Armi a Terra del Sole, su un mezzo "a sorpresa", alle 15 e fino alle 17 si dedicherà ai piccoli, distribuendo caramelle e calze. E dalle 15 piadina fritta a palazzo Pretorio. Chiusura in musica con il Concerto dell’Epifania del corpo bandistico ‘Orsini’ di Castrocaro e Terra del Sole, alle 16.15 nel Padiglione delle Feste delle Terme. Seguirà il brindisi.

Ricco d’iniziative è il programma della vigilia dell’Epifania a Rocca San Casciano, a cominciare dalle 15, quando all’ingresso del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’, accompagnata dal Corpo Bandistico Rocchigiano, la Befana distribuirà le calze con dolciumi a tutti i bambini. La festa proseguirà in piazza Garibaldi dove, dalle 16.30, funzionerà lo stand gastronomico, a cura dell’associazione Pro Rocca, con piadina fritta e tortelli alla lastra. Dalle 18.30 inoltre sarà possibile assaggiare anche polenta e arrosticini. Allieterà il pomeriggio il trampoliere Jgor. I festeggiamenti culmineranno alle 21, con lo spettacolo piromusicale ‘Fuochi della Befana’ e a seguire, dalle 21.30 in piazza Garibaldi, musica live con la celebre band dei Moka Club: l’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Rocca San Casciano, in collaborazione con l’associazione Pro Rocca e col contributo della Camera di Commercio.

Il gruppo dei pasqualotti di Portico, guidato da Filippo Fabbri, partirà verso le 13 dal centro del paese, cantando la Pasquella, per proseguire per le vie del paese e alcune case sparse. Alle 17 la befana e i befanotti torneranno in piazza per la distribuzione delle calze ai bambini, a cura della Pro loco. Poi la festa proseguirà in alcune zone del paese fino a tarda sera. Caratteristica di questo gruppo è l’ingresso anche di alcuni adolescenti ("per proseguire la tradizione"), fra cui diverse giovani new entry: Ettore Benedetti, Edoardo e Riccardo Testoni, Lorenzo Camporesi e Letizia Pretolani, bravissima a cantare gli stornelli.

Stasera alle 20 presso il ’Zocco ed Nadel’ di Modigliana, ai bambini presenti la Befana distribuirà i doni in 600 calze. Alle 21 sorteggio della lotteria.

Quinto Cappelli

Francesca Miccoli