A scuola di folk: ecco come iscriversi alla masterclass

Lunedì 22 aprile dalle 17 si terrà a Cosascuola Music Academy, organizzata da Giordano Sangiorgi del Mei e Luca Medri di Cosascuola, ‘Santa Balera’, la prima masterclass del liscio con la presenza dei maggiori esperti del settore a raccontare il proprio strumento in chiave folk e liscio ai musicisti: Roberta Cappelletti, Raffaele Calboli per la batteria, Claudio Carboni per i sassofoni, Loris Ceroni per il basso, Giordano Giannarelli alla fisarmonica, Edilio Nicolucci per tastiere, Marco Tagliavini per sax, Ezio Tozzi per le chitarre e Gabriele Zaccherini per il clarinetto. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per prenotare: mei@materialimusicali.it e info@cosascuola.it