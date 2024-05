‘A trebbo con Shakespeare’: Denis Campitelli in scena al castello

Prenderà il via domenica alle 17, al Castello di Cusercoli la rassegna di 4 spettacoli dedicati alla ‘Romagna e... dintorni’ promossa dal Comune di Civitella e curata dalla DireFare sas. Il 5 maggio in cartellone c’è ‘A trebbo con Shakespeare’ di e con Denis Campitelli. In Romagna, fino a qualche anno fa nelle stalle, nelle lunghe e gelide notti d’inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una casa colonica, viene ritrovato un vecchio manoscritto. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo, Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo. "Attore e autore, Campitelli si forma inizialmente nella ‘Bottega del Teatro’ di Franco Mescolini – precisa Giancarlo Dini, curatore della rassegna – per poi approfondire con grandi rappresentanti delle scene attoriali tra cui Piera degli Esposti, Mariano Rigillo, Roberto Guicciardini, Giovanni Balzaretti e il Teatro Agricolo". Ha all’attivo anche diverse partecipazioni televisive e cinematografiche tra cui ‘Una casa nel cuore’ con Cristiana Capotondi; ‘Tempo instabile con probabili schiarite’ con Luca Zingaretti, Carolina Crescentini e John Turturro; ‘Loro’ di Paolo Sorrentino; ‘Volevo solo nascondermi’ di Giorgio Diritti sul pittore Antonio Ligabue in cui interpreta l’autista del pittore.

Info, prenotazioni e campagna abbonamenti: 376.1224452; www.diyticket.it/festivals/568/romagna-e-dintorni. Ingresso intero 15 euro, ridotto 13. Abbonamento a 4 spettacoli 40 euro.

o.b.