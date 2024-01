’Acerbo sarai tu’ di Silvia Vecchini: domani la presentazione al teatro Piccolo

Domani alle 18 al Teatro Piccolo di Forlì, nell’ambito del ciclo di Incontri per bambini (e non solo) ’Parole e Teatro’, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Marmo – libreria d’Arte Contemporanea organizzano la presentazione del libro ’Acerbo sarai tu’ di Silvia Vecchini e illustrazioni di Francesco Chiacchio, edito da Topipittori.

All’incontro sarà presente l’autrice in dialogo con Elena Dolcini. Le poesie in ’Acerbo sarai tu’ sono confessioni, delicate confidenze a un pubblico che si immedesima con grande slancio nelle parole tanto dolci e accoglienti quanto risolute dell’autrice; Silvia Vecchini ci porta indietro a un’infanzia e un’adolescenza collettiva, lo fa dalla parte dei bambini, come se fosse una di loro, con la stessa trasparenza, sincerità ed essenzialità: qui diventano chiare le ragioni del cuore, è svelata l’insensatezza di certi formalismi del mondo degli adulti, emergono allo scoperto le paure che ci accompagnano fin da piccoli, sempre all’interno di una dimensione ludica e con un’attenzione ai dettagli. Ingresso gratuito. Info: 0543 64300.