Vince 15mila euro ai pacchi "Mia mamma alluvionata e io ho un mutuo da pagare"

Forlì, 20 maggio 2024 – Prima ha rifiutato 35mila euro, poi una serie di infilate negative e, alla fine, l’uscita di scena con 15mila euro in saccoccia.

Comunque una piccola soddisfazione per la forlivese Mabel che è stata protagonista insieme alla madre Cristina della puntata di sabato di Affari tuoi, la trasmissione del dopo tg condotta da Amadeus ogni sera su Rai 1.

La partecipazione al gioco per Mabel è arrivata dopo ben 28 serate trascorse ‘in panchina’, nella fila delle varie regioni inattive che Amadeus ha definito "pacchiste". Sabato, finalmente, la grande occasione. La partita è cominciata bene con l’apertura di una serie di pacchi minori che hanno portato a due ottime offerte: la prima da 28mila euro e la seconda da 35mila. Ma Mabel ha rifiutato: "Ho il mutuo - ha spiegato – perciò mi servirebbe molto di più".

A questo punto, però, la concorrente ha voluto cogliere l’occasione per spiegare che la sua scelta teneva comunque conto del valore cruciale di ogni cifra.

L’alluvione

"Lo dico perché è appena passato l’anniversario, non per portare tristezza ma per ricordare": Mabel si riferiva all’alluvione del maggio 2023 :"Io non sono stata toccata ma mia mamma sì – ha spiegato –. È stata una catastrofe che però ci ha mostrato che c’è tanta gente buona: in tanti ci hanno aiutato, tanti volontari tra i quali molte persone che non conoscevamo. Siamo andati avanti e continuiamo ad andare avanti, ma non vogliamo che quei momenti vengano dimenticati. Questo per dire che so che 35mila euro sono tanti". Durante la partita, poi, la fortuna ha girato le spalle a mamma e figlia: sul volgere della fine erano rimasti solo pacchi minori. Così a Mabel e Cristina non è rimasto che accettare l’offerta da 15mila euro, la più bassa da inizio partita, per non rischiare di tornare a casa a mani vuote. Piccola beffa: nel loro pacco c’erano 20mila euro.