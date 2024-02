Aggredisce i carabinieri, arrestato all’iper

È stato arrestato dai carabinieri di Forlì per rapina, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: protagonista del fatto che ha portato a tali accuse è un 28enne straniero che nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio (la notizia è stata resa nota ieri) ha tentato di rubare alcuni prodotti alimentari da un punto vendita del centro commerciale ‘Punta di Ferrò. Vistosi scoperto, il ragazzo ha tentato di fuggire, ma facendo ciò ha spintonato e aggredito il personale addetto alla sicurezza in servizio al centro commerciale.

Neanche alla presenza dei carabinieri intervenuti sul posto l’uomo ha trattenuto la sua ira; infatti si è scagliato contro i militari sferrando violenti calci e pugni. Dopo essere stato neutralizzato, il 28enne è stato trovato in possesso di diversi generi alimentari che nascondeva nel giubbotto. Ma soprattutto è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino da 15 ml, detenuta forse con l’intento di usarla per assicurarsi la fuga. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine quale responsabile di altri furti ai danni di centri commerciali, è stato quindi arrestato e condotto in carcere. Per lui è stata poi disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.