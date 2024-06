Ai confini della realtà: un viaggio musicale con la Banda Osiris

Al via questa sera, alle 21.15, l’edizione 2024 del teatro Diego Fabbri Estate programmata alla Rocca di Caterina. Il primo appuntamento vedrà protagonista la Banda Osiris con lo spettacolo comico-musicale ‘Le dolenti note’, un viaggio ai confini della realtà dove, prendendo spunto dall’omonimo testo, il gruppo trasformerà le pagine del libro in una performance live unica. Saliranno sul palco Sandro Berti al mandolino, violino e trombone, Gianluigi Carlone, voce, sax e flauto, Roberto Carlone, trombone, basso, tastiere e Giancarlo Macri, percussioni, batteria e bassotuba. I quattro artisti si divertiranno non solo a suonare ma anche a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti e come dissuadere i bambini ad avvicinarsi a questo mondo, da quali siano gli strumenti da non usare, a come eliminare i colleghi più insopportabili. Racconti fulminanti e letali, elenchi di terribili difetti caratteriali degli artisti, aforismi, aneddoti, annunci sui giornali, la posta della Banda, citazioni dotte, mescolate con abilità mimica e ritmica.

Tra le risate si nasconde il vero messaggio: la musica può riempire la vita, ma va coltivata con rigore e passione ma nonostante questo le frustrazioni e le fatiche non mancano. Il costo del biglietto è di 15 euro (posto unico). La biglietteria della Rocca di Caterina aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione e in caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena al Fabbri. Per prenotare il ticket è possibile chiamare anche lo 0543.26355 (dalle 10 alle 13) o acquistarlo recandosi al botteghino diurno del Fabbri (corso Diaz 38/1) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Infine, tramite la piattaforma www.vivaticket.it (con una maggiorazione).