Aither Duo in concerto domani mattina alla sala Sangiorgi

Per la rassegna musicale ‘Genio e Gioventù’, giunta al terzo appuntamento, domani alle 11, si esibirà nella Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini l’Aither Duo, formato dalla violoncellista Eleonora Testa e dal pianista Francesco Maria Navelli, che eseguirà opere immortali di Robert Schumann e Sergej Rachmaninov. Il concerto rientra nel progetto ‘Forlì Grande Musica’ ed è organizzato dalla Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con Emilia Romagna Festival e il Comune di Forlì. Verranno eseguiti: ‘Fantasiestücke Op. 73’ di Schumann e la ‘Sonata in sol minore Op. 19’ di Rachmaninov, brani impegnativi e ricchi di emozione. Il concerto sarà introdotto e guidato dalla docente Marinella Ramazzotti. Biglietti: 1 euro presso l’Istituto Masini. Info: : erconcerti1@yahoo.it.