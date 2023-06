Aiuti concentrati anche allo stadio

Il Forlì Football Club a sostegno della popolazione. Grazie alle generose donazioni elargite da Andrea Bocelli Foundation, Consulta dello Sport di Melegnano, Usom Calcio, Sgb Salerano, San Ginesio Calcio, Eurocondotte Srl, Faggiolati Pumps Spa e tanti altri amici del mondo biancorosso, i locali dello stadio si sono riempiti di prodotti da destinare alle persone in difficoltà. Dal ‘Morgagni’ sono transitati oltre 200 badili, cinque camion di scatoloni contenenti indumenti e scarpe, otto bancali di detersivi e saponi. E ancora intimo, zaini, giubbotti, seggiolini, prodotti per l’igiene personale, cibo, acqua, prodotti per bambini, carriole e pompe idrovore.