Al Dragoni la tv che fu, tra sigle e canzonette

‘Quelli della domenica’ approda al Dragoni di Meldola stasera alle 21 con un formato speciale. L’idea, nata dal sodalizio tra i cantautori Gabriele Graziani ed Enrico Farnedi, è di accompagnare il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la rilettura delle sigle più in voga negli anni d’oro della tv, dalla tradizione in bianco e nero fino al colore, dalle pause carosello ai ritornelli più celebri. Lo sguardo è coinvolgente e nostalgico, pur senza far troppo leva sulla malinconia: "Si cerca piuttosto – spiega Graziani – di dissolvere i confini del Paese, di per sè già poco definiti, raccontando l’Italia attraverso le sue canzoni senza tempo, partendo dal dopoguerra e arrivando fino al boom economico, in modo da rivivere idealmente un’epoca che, di fatto, ha definito la nostra identità collettiva".

Il progetto ha già fatto tappa su diversi palchi, ma al Dragoni la formula sarà diversa e vedrà alla prova oltre 20 giovani talenti, pronti a confrontarsi con i successi di ieri. Graziani in questa occasione non canterà, ma sarà voce narrante e filo conduttore tra i brani in scaletta, accompagnato da Farnedi e Barbagli, mentre a mettere in musica vocalmente le ‘canzonette’ che hanno fatto la storia saranno gli allievi dello stesso Graziani, iscritti a CosaScuola Music Academy. Ecco tutti i protagonisti: Giacomo Agati, Chiara Bonucci, Nina Bravaccini, Arianna Cappelletti, Alice Cappelli, Daniela Donà, Francesca Francesconi, Sveva Lazzarini, Adele Maltoni, Lorenzo Marcheselli, Alessandra Montebugnoli, Nicola Neri, Giuseppina De Nobili, Stefania Paganin, Chiara Pentoli, Alessandra Petta, Monica Piccinini, Alice Riccardi, Nada Riva, Irene Sassi, Valentina Taula.