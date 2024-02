Al Piccolo torna la rassegna ‘Favole’ con Pollicino

Per la rassegna Favole, oggi alle 16 al Teatro Il Piccolo di Forlì c’è ‘Pollicino’ del Teatro dell’Orsa, scritto da Bernardino Bonzani, che ne è l’interprete con Franco Tanzi, e da Monica Moroni, che cura la regia. La fiaba di Perrault aiuta a vincere la paura, a essere tanto coraggiosi da affrontare l’orco. Gli oggetti e gli elementi necessari per la scenografia sono realizzati tutti con materiale di riciclo come plastica, metalli, stoffe, legno, lampade.

La biglietteria apre alle ore 15; online su Vivaticket; prezzo 5 euro (info 0543.26355 e accademia perduta.it.).