Al Saffi ’Il caso Goldman’ gratis per i primi 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In programmazione arriva Il caso Goldman, diretto da Cédric Kahn. Il film è tratto da una storia vera ed è ambientato in Francia nel novembre del 1975 quando inizia il secondo processo a Pierre Goldman (Arieh Worthalter), attivista di estrema sinistra condannato in primo grado all’ergastolo per quattro rapine a mano armata, una delle quali causò la morte di due farmacisti. In quest’ultimo caso sostenne la sua innocenza e in poche settimane divenne un’icona della sinistra intellettuale. Lo difese Georges Kiejman (Arthur Harari), un giovane avvocato, ma il loro rapporto presto divenne teso. Goldman, sfuggente e provocatorio, rischiò la pena di morte e rese incerto l’esito del processo. Una curiosità: la vedova di Pierre Goldman, che non è stata mai consultata dai cineasti, ha espresso pubblicamente la sua disapprovazione per il film in un’intervista per Le Monde all’inizio di ottobre 2023, in cui ha rivelato di aver citato in giudizio i produttori per non aver palesato che il film tratta fatti in parte eventi inventati. La sua citazione, però, è stata respinta, perché nei titoli di coda, in realtà, era stato precisato che diverse scene sono fittizie.

Resta Eileen, diretto da William Oldroyd. Il film è ambientato nella Boston degli anni ‘60 e racconta la storia di Eileen (Thomasin McKenzie), una donna timida che risulta quasi invisibile agli occhi altrui. La sua vita è problematica e triste: vive in una squallida casa che condivide con il padre alcolista e tendente alla violenza e lavora in una struttura carceraria dove i colleghi tendono a emarginarla. Le cose cambiano con l’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere che si unisce al personale della prigione. Elegante e disinvolta, Rebecca affascina Eileen sin da subito con la sua personalità carismatica che fa dimenticare alcuni lati oscuri che pian piano cominciano ad emergere (uno su tutti, il vizio del bere). Grazie alla nuova arrivata, Eileen sembra vedere una luce nell’oscurità della sua esistenza e una speranza di evasione da giorni che, altrimenti, si allineano tutti uguali, ma la nuova amica, facendo leva anche sul rapporto di dipendenza a senso unico che si è instaurato tra le due, la trascinerà in qualcosa di davvero pericoloso, che potrebbe distruggere completamente la sua vita... Eileen è un thriller psicologico atipico che strizza l’occhio ai lavori di Hitchcock ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2015 della scrittrice americana Ottessa Moshfegh, la quale ha anche co-sceneggiato il film insieme al marito Luke Goebel.