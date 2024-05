Al San Sebastiano chiude ‘Empatie colorate’

Il titolo della mostra di dipinti di Paola Edifizi Carrea, che si chiude oggi all’Oratorio di San Sebastiano, Forlì, è ‘Empatie colorate’ e caratterizza efficacemente il percorso della rassegna che abbraccia quattro sezioni: Armonie iniziali, Armonie d’acqua, Armonie viventi, Armonie meditative. La qualità delle opere sta, appunto, nel saper comunicare, attraverso le immagini e il colore, tanta carica emozionale e tanto amore per l’arte.

"Nel mio guardare le cose – scrive Paola Carrea – il variare delle mille situazioni che ci attorniano, nel colorarle, c’è una ricerca, una speranza piuttosto, di afferrare questa Armonia, vibrare con essa, trovare quel qualcosa che tutti ci accomuna e che mi commuove". I temi spaziano dal paesaggio alla figura umana agli animali, ma comune a tutti è il profondo dialogo che le opere aprono con l’osservatore. Sono quadri che inducono a pensare e a riflettere attraverso la bellezza e l’armonia dei contenuti e delle forme, ma anche attraverso i versi che la pittrice ha aggiunto in ogni opera. Questi versi sono gli Haiku, ognuno creato appositamente per ogni opera e fanno parte di un tipo di componimento poetico giapponese, composto da soli tre versi per complessive diciassette sillabe, utili per arricchire la comprensione del dipinto.

r.r.