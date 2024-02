Al Testori va in scena il genio di Pirandello

Uno spettacolo classico sempre molto atteso è ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello, in scena oggi alle 17,30 al Teatro Testori (via Vespucci) di Forlì, diretto da Michele Sinisi, con drammaturgia di Michele Sinisi e Francesco M. Asselta e interpretato da Stefano Braschi, Marco Cacciolla, Gianni D’Addario, Giulia Eugeni, Marisa Grimaldo, Stefania Medri, Donato Paternoster, Marco Ripoldi, Michele Sinisi e Adele Tirante. Lo spettacolo è prodotto da Elsinor.

Questo testo di Pirandello, ritenuto la sua opera più famosa fra i suoi tanti magistrali testi, debuttò nel 1921 e fu molto contestato per la non-storia che univa realtà e finzione, diventando col passare degli anni ‘un pezzo da museo della letteratura italiana’. Oggi i ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ è un testo che indaga sul rapporto fra vita e arte e crea un legame fra attori, personaggi e pubblico che si mescolano in un incontro unico ogni sera. A ogni replica sul palco giungono, infatti, personaggi a sorpresa.

Il testo racconta che, durante le prove di uno spettacolo, sul palco irrompono sei personaggi: il padre, la madre, il figlio, la figliastra, il giovinetto e la bambina. A questo punto realtà e finzione si confondono e si apre un mondo in cui tutti partecipano. Questi personaggi chiedono al capocomico di mettere in scena la loro storia, che viene però alterata in base a ogni punto di vista e, per quanto riguarda gli attori, nel tentativo di impersonare le vicende dei vari autori, presentano realtà che non corrispondono alla vita dei personaggi. Uno spettacolo da non perdere.

Biglietti: intero 16 euro, ridotto (under 14, over 65, cral, convenzioni) 12 euro, ridottissimo (studenti) 10 euro, gruppi 8 euro (prenotazioni 0543.722456, progetti.teatrotestori@elsinor.net) Rosanna Ricci