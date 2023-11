Al Verdi stasera c’è il film di Garrone ’Io capitano’

Prosegue la rassegna Cinema e Diritti Umani realizzato in collaborazione con il gruppo Amnesty di Forlì. Al cinema Verdi alle 21 verrà proiettato ‘Io capitano’ che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Il film è stato premiato a Festival di Venezia, dove il giovane Seydou Sarr ha meritato anche un riconoscimento come miglior attore emergente.