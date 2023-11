Al via un corso sull’Unione Europea: si comincia domattina nella sede di Anteas

L’associazione Anteas con sede presso Cisl Romagna (piazza del Carmine 16) organizza un corso rivolto a tutti i cittadini, pensionati e non, per approfondire il funzionamento dell’Unione Europea. Il corso, articolato in quattro lezioni di due ore ciascuna, si terrà domani, il 22 e il 19 novembre e il 6 dicembre dalle ore 9.30 alle 11.30. Durante il corso si fornirà un quadro su cosa sia, come sia composta e come funzioni l’Unione Europea con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione chiara dell’importanza del ruolo dell’Ue nell’attuale contesto geopolitico. Per informazioni: 335.6767050 o recarsi direttamente presso la sede di Anteas.