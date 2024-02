Al Villa Romiti giovedì un incontro pubblico con il team di Figliuolo

Giovedì pomeriggio, presso il palasport Villa Romiti in via Sapinia, dalle 15 alle 17.30 si terrà un incontro con la struttura commissariale del commissario Figliuolo per affrontare insieme le problematiche legate ai ristori, a partire dalla comprensione delle ordinanze, fino ad arrivare all’utilizzo della piattaforma Sfinge. L’inontro è organizzato dal Comitato Unitario Vittime del Fango, mentre il Comune ha concesso gratuitamente il palasport. "Siamo soddisfatti – sottolinea il rappresentante del comitato di quartiere Romiti, Stefano Valmori – che si tenga questo nuovo incontro per aiutare i cittadini e fare chiarezza su tanti problemi ancora irrisolti, e siamo contenti che il luogo prescelto sia uno dei quartieri più colpiti dall’alluvione di maggio. Speriamo di ricevere tante risposte alle nostre domande".