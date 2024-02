Alla Campanara un incontro tra i produttori del territorio

Nell’ambito della manifestazione ‘Tempi di recupero’, l’azienda vinicola Menta e Rosmarino di Modigliana e l’osteria la Campanara di Galeata hanno organizzato nei giorni scorsi una festa per valorizzare la tradizione della macellazione casalinga del maiale. Erano presenti tanti addetti del settore a partire da Carlo Cattani presidente dell’associazione Tempi di Recupero, mentre dall’Alto Adige è arrivato anche Martin Pirker, l’ideatore del conosciuto Festival del Formaggio che si terrà dal 15 al 17 marzo a Campo Tures in Valle Aurina, alla quale parteciperanno anche la Campanara e Menta e Rosmarino. Tra i presenti esponenti di Slow Food, i gestori del Vecchio Convento di Portico e piccoli produttori da tutta la Romagna che si sono scambiati idee per costruire un gemellaggio tra aziende che hanno puntato su qualità e la sostenibilità.

o. b.