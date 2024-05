Alla scoperta della protostoria: un incontro e un’escursione sulla Pista Pedemontana

Alle ore 17.30, presso la Fondazione Dino Zoli in viale Bologna 288, si terrà un incontro con video e interventi sulle origini della Romagna. Si comincerà dalla Pedemontana, la protostorica linea di costa che, da Piacenza a Cattolica, univa lo sbocco delle valli, quando la nostra pianura era un golfo dell’Adriatico. L’ingresso è gratuito.

La Fondazione ha organizzato inoltre un’escursione, che si svolgerà domani con partenza da via dei Sabbioni 20 alle 9.30. Sarà l’occasione per esplorare alcuni suggestivi angoli della zona detta ’I Sabbioni’, e per degustare i prodotti dell’omonima società agricola. L’escursione ha un costo di 5 euro ed è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 14 anni.

Per informazioni e prenotazioni: info@fondazionedinozoli.com e 0543755711.