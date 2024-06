Alle urne 91mila elettori. In lizza 316 candidati. Le sezioni in città sono 108

Se lo scranno da sindaco è uno, conteso in città da quattro aspiranti, i posti in consiglio comunale sono 32 per ben 316 candidati: la loro età media è di 52,5 anni, il più anziano di tutti ha 81 anni. Le loro sorti – e soprattutto quelle della città – si decideranno alle votazioni di domani (si vota dalle 15 alle 23) e domenica (dalle 7 alle 23). Gli elettori riceveranno due schede: una valida per le amministrative e l’altra per le europee.

Qualora dallo spoglio delle schede non dovesse emergere la maggioranza assoluta per nessuno dei candidati sindaci in corsa, si passerà al ballottaggio, previsto per le giornate di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno. Possono votare per le europee tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il 9 giugno compreso; i cittadini di altri Paesi membri dell’Unione che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta per il Parlamento europeo; gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea che non intendono votare per i candidati dello Stato in cui risiedono.

Possono votare per le elezioni amministrative tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni entro il 9 giugno compreso; i cittadini membri dell’Ue che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta per il rinnovo degli organi del Comune di residenza e entro il 30 aprile 2024.

Potranno votare nella giornata di sabato anche coloro che compiono 18 anni domenica.

Per le elezioni europee gli elettori sono complessivamente 89.637, di cui 42.995 maschi e 46.642 femmine. Il totale degli aventi diritto al voto per le elezioni amministrative è invece di 91.342, di cui 43.878 maschi e 47.464 femmine. La differenza è dovuta dall’inserimento di cittadini Aire residenti nei paesi dell’Unione Europea che per le Europee votano presso consolati nei paesi Ue, mentre per le amministrative devono recarsi nei seggi di Forlì. Per poter votare è necessario presentare la tessera elettorale e un documento d’identità, anche scaduto, purché risulti regolare sotto ogni altro aspetto e assicuri la precisa identificazione dell’elettore. In caso di tessera con spazi esauriti, smarrimento o deterioramento, il cittadino può richiedere personalmente una nuova tessera presso l’Ufficio elettorale presentando la richiesta di duplicato della tessera elettorale e l’eventuale delega al ritiro. Il servizio è gratuito. Sono previste alcune aperture straordinarie: oggi dalle 8.30 alle 18, domani dalle 8.30 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Le sezioni elettorali di Forlì sono 108, si deve votare nel seggio indicato nella tessera elettorale. Per informazioni: Ufficio Elettorale, piazzetta della Misura, 5; tel. 0543.712864, elettorale@comune.forli.fc.it.