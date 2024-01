Allerta smog, restano i divieti. Ecco quali sono

Il Comune comunica che è confermata l’allerta smog e restano in vigore, oggi e domani, le misure emergenziali: dalle 8.30 alle 18.30, tutte le limitazioni strutturali e lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti; divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle; divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio); divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Le temperature medie nelle abitazioni dovranno essere abbasaate fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17.