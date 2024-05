"Alluvionata, voglio un futuro migliore per mia figlia"

"Da mamma spero di contribuire a rendere la nostra città più attrattiva ed europea, così che la mia piccola bimba, proprio come quella del logo simbolo della lista, possa camminare verso un futuro migliore, sempre tenendo stretti e saldi i propri sogni". Martina Pretto, giovane infermiera candidata con RinnoviAmo Forlì, guarda alle nuove generazioni con speranza. Lei che, alluvionata, ha visto con i suoi occhi il dramma. E sono proprio gli interrogativi sorrti in seguito all’alluvione e ai suoi effetti devastanti a guidare la Pretto nella sua analisi: "Come è possibile che il Comune non abbia impiegato mezzi come quelli di Start Romagna per convogliare le persone nei centri di raccolta, ma che siano stato i mezzi dell’Esercito Italiano a dover convogliare le persone ai punti di raccolta? Dopo quel 16 maggio la nostra comunità ha subito un forte colpo e le nostre vite sono cambiate per sempre – commenta –. Ad oggi non conosciamo un piano strategico chiaro su come si procederà per riqualificare la nostra area, il letto del fiume Montone è in stato di abbandono e non sono stati fatti interventi sostanziali dal Maggio scorso. Gli alluvionati si meritano di vivere in un territorio sicuro, pronto al cambiamento climatico che stiamo attraversando, ma soprattutto hanno diritto di essere ascoltati e di ricevere delle risposte".