Ambasciatore della nostra terra nel mondo

Con l’ultima edizione in cinese de ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, ora Pellegrino Artusi parla praticamente a tutto il mondo. Quello cinese rappresenta uno dei più grandi mercati del globo e, infatti, il buon Pellegrino è stato scelto come testimonial dalla Regione Emilia-Romagna per i tanti prodotti tipici regionali, e non solo. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro svolto da Casa Artusi, l’ente forlimpopolese, nato per volere del Comune di Forlimpopoli nel 2007 e punto focale di un progetto di città artusiana che si sta portando avanti dal 1997, anno della prima edizione della Festa Artusiana.