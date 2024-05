Amici dell’arte, un secolo di musica in città. Buon compleanno con Gualazzi e Covatta

Cento anni fa nasceva l’Associazione Amici dell’Arte interessata a tutte le forme di cultura e, in particolare, alla musica con un’attenzione rivolta soprattutto ai giovani.

"Gli Amici dell’Arte sono stati il perno culturale e musicale di Forlì – ha detto il direttore artistico Danilo Rossi – e oggi sentiamo il dovere di ringraziare tre persone: il sindaco Gian Luca Zattini che ci ha appoggiati, l’assessore Paola Casara per il suo sostegno e il maestro Diego Fasolis che dirigerà l’orchestra di ForliMusica".

Dal 2012 è sorta l’orchestra ForlìMusica che ha unito le orchestre Bruno Maderna e Forlì per Giuseppe Verdi. Questo raggruppamento ha scelto questo nuovo nome ‘Forlimusica Orchestra’ per dare una maggiore identità ai talenti che si esibiranno. I 100 anni saranno celebrati in tre giornate: fino a domenica è allestita, nel refettorio di San Mercuriale, una mostra per ricordare, attraverso manifesti e pubblicazioni, gli artisti incontrati durante il secolo. All’interno della mostra sarà aperto un Info Point con le informazioni sui vari eventi compresi i menù a tema ‘Amici dell’Arte 100’ disponibili in tre ristoranti forlivesi (Petite Arquebuse, Casa Romagna e Bistrot Borgo Cotogni). Oggi alle 17, nella scala di Casa Romagna in piazza Saffi, i Solisti a fiato della ForliMusica Orchestra allieteranno il pomeriggio con la loro musica e la sera, ore 21, all’ex cinema Mazzini verrà consegnato al direttore d’orchestra Diego Fasolis il premio Forlimusica. A questo evento parteciperanno Arnoldo Mondadori Mosca e i violini del mare. Domani, ore 11,30, nel refettorio di San Mercuriale, verrà presentato il libro ‘Sarà l’avventura’ di Carlo Fontana. L’incontro sarà condotto dal giornalista Alberto Mattioli.

Nel pomeriggio, ore 15, nella scala di Casa Romagna si esibirà il quartetto d’archi dei solisti di ForliMusica Orchestra. Alle ore 17 nel salone comunale, in piazza Saffi, suonerà il Quartetto Rilke formato da quattro musiciste giovani. Poi, alle 19 a Casa Romagna suonerà il quartetto d’archi dei solisti di ForliMusica Orchestra e alle 21 presso la Fabbrica delle Candele si terrà il concerto del pianista Alessandro Deljavan. Tutti gli eventi della giornata saranno presentati da Alberto Mattioli. Domenica, ore 12, ci sarà l’incontro tra bande, quella di Carpinello e la Roveroni di Santa Sofia, presentate dal musicologo Oreste Bossini e dirette da Giobbe Covatta. Alle 16,30 presso la Fabbrica delle Candele si terrà lo spettacolo ‘Children’s Corner’ l’angolo di Gianni Rodari, dedicato ai giovani. La musica s’intreccia con le parole e accompagna l’immaginazione al di là del testo. La conclusione della manifestazione avverrà domenica alle 21 al Teatro Diego Fabbri con ‘Ascolta la timidezza’ un recital/concerto realizzato in collaborazione con La Milanesiana e ideato da Michael Faber, Francesca Manfredi e Raphael Gualazzi. Dirigerà la ForliMusica Orchestra il maestro Stefano Nanni, con special guest Danilo Rossi alla viola. L’evento sarà introdotto da Elisabetta Sgarbi.