Anche gli interventi in piazza Saffi per la ripresa

Troppa roba, cara Roberta, ma prima o poi qualcosa si muoverà anche su questi versanti. Fra l’altro, quelli aperti in città sono già diversi e proprio ieri, come riportiamo in cronaca, sono stati assicurati al Comune nuovi fondi del Pnrr per adeguare le spese di sette progetti, alcuni dei quali riguardano importanti opere in centro. Comunque, per rifare il punto sulla piazza: su San Mercuriale, o meglio sulla ristrutturazione dell’interno del campanile per consentire la salita dei visitatori fino alla cima, tutto tace dopo il restauro effettuato, invece, nell’abbazia; sull’ex Eataly, ovvero Palazzo Talenti Framonti, si è in attesa della Fondazione, che evidentemente intende vagliare in modo molto approfondito il progetto; sulla pensilina qualche mese fa dicemmo che i tecnici stavano studiando le modalità per il suo spostamento, vedremo; su palazzo Albertini e sul discusso spostamento poi al suo interno della Collezione Verzocchi il sindaco e l’assessore alla cultura hanno già detto, e l’abbiamo riportato, che il piano va avanti. Di qui a fine anno personalmente direi che per le sue previsioni potrebbe finire con uno 0 su 4. Troppi pochi i mesi. E soprattutto, è il post alluvione a restare la vera priorità.