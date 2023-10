Ancora aiuti alle famiglie colpite. Generosità da Bussecchio e Cusercoli

Continuano i gesti di solidarietà nei confronti dei comuni e delle famiglie romagnole colpiti dall’alluvione di maggio. Il coordinatore del comitato di quartiere di Bussecchio Renzo Camprini e la volontaria Raffaella Focacci hanno incontrato il coordinatore del comitato di quartiere dei Romiti Stefano Valmori per consegnare a tre famiglie alluvionate, segnalate tra le più bisognose, una quota per ciascunoasu un totale di 750 euro. Questa somma è stata raccolta con tanto impegno da parte dei cittadini di Bussecchio nell’ambito delle feste, e di alcune donazioni volontarie de famiglie.

A Cusercoli, i gestori del ristorante ‘L’Angolo della ristorazione’ di via Andrea Costa a Cusercoli hanno raccolto 750 euro che hanno destinato ai Comuni di Civitella, Forlì, Cesena, Faenza e Ravenna. "Una piccola cifra – commentano Valerio, Romeo ed Emanuele Valbruccioli – che viene da un cuore grande. Abbiamo infatti coinvolto i nostri clienti che hanno donato 1 euro per ogni conto pagato e il secondo lo abbiamo messo noi. Il modello ha funzionato come era già accaduto in occasione del terremoto di Amatrice".