Andrea Scanzi porta in scena "La Sciagura" a Modigliana, spettacolo satirico sulla politica in sold out

È già sold out l’ultimo spettacolo teatrale di e con Andrea Scanzi ‘La Sciagura’, sottotitolo ‘Cronaca di un governo di scappati di casa’, in scena a Modigliana venerdì 3 maggio alle ore 21 al teatro dei Sozofili in piazzale Berlinguer. Si tratta di novanta minuti di satira politica da parte del giornalista, che calca i teatri dal 2011, ed è tratta dall’omonimo bestseller edito da Paper First: un monologo di "indignata informazione" che vuole mettere in risalto le incongruenze dell’attuale governo. "La sciagura è tratto dal mio libro uscito a fine 2023 – spiega Scanzi – Il libro ha avuto molto successo e ho pensato fosse giusto trasformarlo in spettacolo come ho fatto con gli altri due ‘Renzusconi’ nel 2018 e ‘Salvini cazzaroverde’ nel 2019 prima del Covid". L’autore specifica che in questo specifico momento storico sentiva il dovere di impegnarsi anche sul palco con un tour che prevede 20 date in un mese prima delle elezioni. "Credevo fosse giusto farlo prima delle Europee – afferma Scanzi – perché voglio dare il mio contributo. Per me l’intellettuale deve osare, schierarsi, provocare, mettere in conto anche qualche fischio". Tra le venti date del tour ci sarà anche Modigliana col suo teatro dei Sozofili "perché è un piccolo teatro che mi ha ospitato anche per altri spettacoli, ricordo di avervi anche passato una bella serata nel 2019 quando feci salire sul palco Ivano Marescotti. È un luogo che mi ha sempre voluto bene e spero mi vorrà bene anche il 3 maggio".

Giancarlo Aulizio